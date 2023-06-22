***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2023 14:50
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği Duyurusu (Tadil Metni)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161180
BIST
'
15:155.339
En Düşük
|Değişim
|: 2,93%
|| 151,92
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.341
15:1524,1990
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,6326
|Açılış
|: 23,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1526,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,7447
|Açılış
|: 26,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
26,7478
En Düşük
25,6253
15:151.500,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 36,36
|Açılış
|: 1.500,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:13
|FORTE
|23,58
|77.694.546
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.322.706
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,64
|54.143.159
|% 9,90
|
|GSDDE
|7,44
|12.578.967
|% 9,41
|
|BMSTL
|48,88
|68.945.563
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,14
|1.267.731
|% -7,05
|
|IZINV
|25,88
|29.228.524
|% -6,57
|
|PRZMA
|28,08
|17.948.346
|% -6,52
|
|UFUK
|62,95
|2.924.873
|% -6,32
|
|THYAO
|179,00
|8.004.701.040
|% 5,67
|
|AKBNK
|18,77
|4.898.034.795
|% -2,80
|
|YKBNK
|12,20
|3.539.569.895
|% -2,01
|
|GARAN
|29,60
|3.025.206.852
|% -1,66
|
|ISCTR
|12,90
|2.320.212.225
|% -1,53
|
|YKBNK
|12,20
|3.539.569.895
|% -2,01
|
|AKBNK
|18,77
|4.898.034.795
|% -2,80
|
|ISCTR
|12,90
|2.320.212.225
|% -1,53
|
|EKGYO
|6,70
|810.858.650
|% 2,76
|
|GARAN
|29,60
|3.025.206.852
|% -1,66
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1788
|24,1938
|% 2,66
|
|Euro
|26,5784
|26,5885
|% 2,86
|
|Sterlin
|30,8703
|31,0252
|% 2,90
|
|Frank
|27,0071
|27,1698
|% 2,74
|
|Riyal
|6,4462
|6,4785
|% 2,91
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.496
|1.497
|32,15
|
|Cumhuriyet
|9.816
|9.964
|251,00
|
|Tam
|9.728
|10.014
|264,02
|
|Yarım
|4.692
|4.899
|128,00
|
|Çeyrek
|2.354
|2.450
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,58
|0,40
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|-1,50
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28PEGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 851 adet işlem
-
15:27ARCLK
Yüzde 5.74 oranında artışla 117.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 538, 787 adet işlem
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, THYAO, KOZAL
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 03 artarak (% 2.63 ) 4, 797