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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.06.2023 08:58
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2023 yılı Nisan – Mayıs –  Haziran aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin           Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 300.000,00 TL (Üçyüz Bin Türk Lirası),           Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.0197)           Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.0002632088  TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162571


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Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.132 5.316 -8,00  
Çeyrek 2.574 2.658 -4,00  
Gümüş.Ons 22,95 22,98 0,18  
Gümüş Gr. 19,07 19,09 0,06  
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