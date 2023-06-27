***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.06.2023 08:58
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2023 yılı Nisan – Mayıs – Haziran aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 300.000,00 TL (Üçyüz Bin Türk Lirası), Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.0197) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.0002632088 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162571
BIST
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11:015.735
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,75
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0126,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1033
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0128,4297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1187
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:011.605,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.603,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BRYAT
|1.373,30
|161.216.452
|% 10,00
|
|LUKSK
|39,52
|33.821.320
|% 9,96
|
|DERIM
|12,50
|37.622.207
|% 9,94
|
|VKFYO
|28,56
|14.385.665
|% 9,93
|
|GRNYO
|6,47
|23.485.977
|% 9,85
|
|EGPRO
|96,15
|17.929.791
|% -2,88
|
|KOZAL
|24,50
|632.078.888
|% -2,23
|
|KOZAA
|50,70
|185.488.631
|% -1,84
|
|EMKEL
|9,05
|8.241.262
|% -1,74
|
|EKIZ
|16,03
|52.546
|% -1,66
|
|THYAO
|190,30
|1.862.566.137
|% -0,37
|
|KOZAL
|24,50
|632.078.888
|% -2,23
|
|ISCTR
|14,04
|529.253.853
|% -0,07
|
|TOASO
|249,50
|468.803.423
|% 3,10
|
|ASELS
|54,30
|420.462.977
|% -1,00
|
|ZOREN
|3,41
|235.313.354
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,45
|379.283.889
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,04
|529.253.853
|% -0,07
|
|YKBNK
|13,02
|420.146.367
|% -0,84
|
|ODAS
|6,97
|186.092.873
|% 1,90
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9484
|26,0071
|% 0,40
|
|Euro
|28,3712
|28,4297
|% 0,42
|
|Sterlin
|32,8763
|33,0412
|% -0,11
|
|Frank
|28,8345
|29,0082
|% -0,14
|
|Riyal
|6,8838
|6,9183
|% -0,28
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.598
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.132
|5.316
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.574
|2.658
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,09
|0,06
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|-0,01
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16KTLEV
Yüzde 5.86 oranında artışla 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 786, 607 adet işlem
-
11:15AVGYO
Yüzde 5.89 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 003 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, ODAS, ARCLK
-
11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 88 kaybederek (% -0.09 ) 5, 162
-
11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, VKFYO, MAKTK, AVHOL, BRMEN, ACSEL, GRNYO, BRYAT, UFUK