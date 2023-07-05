***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 16.06.2023 tarih ve 2023/26 sayılı kararı ile 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları) karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'den 50.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-39134 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.Bu çerçevede artırılan 40.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 40.000.000 adet payın tamamının nama yazılı pay olarak ihracına ve mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05 Temmuz 2023 tarihinde karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165747BIST