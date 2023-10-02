***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2023 yılı Temmuz– Ağustos – Eylül aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 300.000,00 TL (Üçyüz Bin Türk Lirası), Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.0109) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.0001590556 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198528BIST