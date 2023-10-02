***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.10.2023 12:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2023 yılı Temmuz– Ağustos – Eylül aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 300.000,00 TL (Üçyüz Bin Türk Lirası), Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.0109) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.0001590556 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198534
BIST
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13:298.449
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 113,93
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2927,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0818
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2928,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0179
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:291.621,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.621,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.593.292
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.832.771
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.661.443
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.967.981
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.034.166
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,80
|7.345.018.022
|% 3,01
|
|SISE
|55,65
|3.358.360.707
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|EREGL
|44,98
|2.541.676.641
|% 1,03
|
|KRDMD
|30,32
|2.364.973.189
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,23
|1.653.243.697
|% 1,86
|
|YKBNK
|18,57
|2.251.403.273
|% 0,60
|
|SKBNK
|6,57
|589.417.100
|% 3,79
|
|ADESE
|2,46
|217.376.712
|% 4,24
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4571
|27,4642
|% 0,30
|
|Euro
|28,9765
|28,9906
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,3061
|33,4731
|% 0,02
|
|Frank
|29,9537
|30,1342
|% 0,53
|
|Riyal
|7,3005
|7,3371
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,63
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|-60,00
|
|Tam
|10.828
|10.931
|-157,00
|
|Yarım
|5.431
|5.488
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|19,10
|19,12
|-0,43
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|0,87
|