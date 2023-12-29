***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2023 08:52
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2023 yılı Ekim – Kasım – Aralık aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin
Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 300.000,00 TL (Üçyüz Bin Türk Lirası),
Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.0101)
Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.00016183 TL
olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230345
BIST
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10:107.436
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 39,51
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:1029,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1149
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:1032,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0418
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:101.969,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.969,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ANELE
|12,24
|20.409.429
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|27.231.216
|% 9,96
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|DYOBY
|24,76
|35.145.592
|% 9,27
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|EYGYO
|8,60
|1.158.636
|% -58,25
|
|SEGYO
|5,31
|7.732.411
|% -4,67
|
|DOBUR
|60,00
|1.102.211
|% -3,61
|
|PRZMA
|41,00
|6.177.904
|% -3,53
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|GUBRF
|143,30
|2.297.994.731
|% 2,43
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|THYAO
|230,10
|393.399.747
|% 0,48
|
|ISGYO
|14,38
|348.174.994
|% 1,41
|
|KONTR
|218,90
|269.315.690
|% 6,42
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|ISGYO
|14,38
|348.174.994
|% 1,41
|
|GUBRF
|143,30
|2.297.994.731
|% 2,43
|
|EKGYO
|6,96
|70.826.560
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|192.773.459
|% 0,78
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5295
|29,5390
|% 0,39
|
|Euro
|32,6918
|32,7147
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,5757
|37,7641
|% 0,57
|
|Frank
|34,8954
|35,1056
|% 0,47
|
|Riyal
|7,8502
|7,8896
|% 0,32
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,98
|1.010,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,97
|1.139,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,50
|77,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,94
|2.074,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 89 artarak (% 0.54 ) 8, 059
-
10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
-
10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EYGYO, ECBYO, AKPAZ
-
10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, TRKCM, SODA
-
10:25XU100
Endeks 7, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 7, 355.00 milyon TL de