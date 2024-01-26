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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.01.2024 11:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazıda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş."'den değerleme hizmetlerinin alınmasına 17.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242940


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Paladyum 934,65 939,84 % 0,66  
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