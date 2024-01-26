***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.01.2024 11:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazıda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş."'den değerleme hizmetlerinin alınmasına 17.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242940
BIST
'
12:248.246
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 75,82
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.246
12:2430,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0809
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2432,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0320
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:241.968,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.968,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:24
|TARKM
|742,50
|491.588.060
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.826.468
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,05
|1.140.643.721
|% -6,03
|
|GLBMD
|39,86
|22.127.780
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,50
|3.524.705.431
|% 0,89
|
|BINHO
|504,50
|2.413.560.573
|% 7,28
|
|EREGL
|43,10
|1.995.558.154
|% 0,65
|
|TCELL
|68,90
|1.574.605.640
|% 2,91
|
|ISCTR
|25,08
|1.428.778.066
|% 1,21
|
|QUAGR
|4,05
|1.140.643.721
|% -6,03
|
|EKGYO
|9,63
|1.033.043.751
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,53
|475.792.334
|% 2,49
|
|ISCTR
|25,08
|1.428.778.066
|% 1,21
|
|AKFGY
|2,06
|109.337.880
|% 0,98
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3142
|30,3233
|% 0,27
|
|Euro
|32,9030
|32,9153
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3968
|38,5894
|% 0,18
|
|Frank
|34,8638
|35,0738
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0584
|8,0988
|% 0,19
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|898,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,65
|939,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,78
|2.019,99
|% 0,66
|