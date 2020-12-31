***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİÇ TÜZÜK İÇİN AÇIKLAMA:MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU, YÖNETİCİ VE SAKLAYICI KURULUŞUN UNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ:maddesinin güncellenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896203BIST