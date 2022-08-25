***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun 22.08.2022 tarih ve E-12233903-320.04-25239 sayılı onay yazısı ile Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA GELECEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon İçtüzük ve İhraç Belgesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058365BIST