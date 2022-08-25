***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
25.08.2022 17:55
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nun 22.08.2022 tarih ve E-12233903-320.04-25239 sayılı onay yazısı ile Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA GELECEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon İçtüzük ve İhraç Belgesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058365
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.025,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.025,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|89.109.948
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1643
|18,1712
|% 0,16
|
|Euro
|18,1128
|18,1282
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,4026
|21,5100
|% 0,35
|
|Frank
|18,7759
|18,8890
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8207
|4,8449
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,93
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.862
|6.922
|7,00
|
|Yarım
|3.344
|3.384
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem