***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
27.04.2021 12:22
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931265
BIST
12:301.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,54
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:308,2271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0436
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2198
12:309,9299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0783
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9259
12:30471,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,23
|Açılış
|: 471,50
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:30
|LUKSK
|57,75
|5.322.311
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.984
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.649.820
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|37,00
|504.308.265
|% -21,28
|
|DESA
|16,84
|29.803.496
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.772.633
|% -9,64
|
|GWIND
|5,19
|303.169.306
|% -7,65
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,32
|707.530.955
|% 0,00
|
|THYAO
|12,04
|690.605.336
|% 2,64
|
|GARAN
|7,15
|506.679.488
|% 0,14
|
|SASA
|37,00
|504.308.265
|% -21,28
|
|KOZAL
|108,90
|304.173.488
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,09
|155.110.142
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|506.679.488
|% 0,14
|
|THYAO
|12,04
|690.605.336
|% 2,64
|
|GWIND
|5,19
|303.169.306
|% -7,65
|
|TSKB
|1,23
|50.318.542
|% 0,82
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2205
|8,2271
|% -0,53
|
|Euro
|9,9232
|9,9299
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,3897
|11,4468
|% -0,65
|
|Frank
|8,9576
|9,0115
|% -0,59
|
|Riyal
|2,1900
|2,2010
|% -0,41
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,11
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-6,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|-7,38
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|-3,57
|
|Çeyrek
|752
|769
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|0,36
|
Seans Raporu
12:30
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, EKGYO
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 1.11 ) 1, 207
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, LUKSK, KONTR, PENGD, NIBAS, AYCES, SELGD, VANGD, SEKUR
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12:29
PENGD, MERKO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında