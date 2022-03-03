***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.03.2022 11:00
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006754
BIST
12:322.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 36,56
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
12:3214,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0502
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1503
En Düşük
13,9691
12:3215,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
12:32874,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,63
|Açılış
|: 874,90
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler12:32
|PKENT
|374,00
|8.320.375
|% 10,00
|
|DOBUR
|77,25
|6.974.949
|% 8,88
|
|KOZAL
|125,90
|649.533.717
|% 7,42
|
|KOZAA
|21,40
|323.162.120
|% 7,16
|
|IHAAS
|11,46
|2.200.137
|% 7,10
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|AKFGY
|3,42
|43.434.531
|% -5,26
|
|KONKA
|10,61
|86.836.734
|% -4,24
|
|HLGYO
|1,65
|17.747.328
|% -2,94
|
|KRDMD
|13,23
|1.498.976.047
|% 2,88
|
|THYAO
|26,18
|1.328.423.328
|% 0,77
|
|ASELS
|24,34
|1.172.410.715
|% 6,01
|
|EREGL
|35,48
|891.991.515
|% 2,90
|
|KOZAL
|125,90
|649.533.717
|% 7,42
|
|KRDMD
|13,23
|1.498.976.047
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,68
|278.273.948
|% 0,82
|
|THYAO
|26,18
|1.328.423.328
|% 0,77
|
|ASELS
|24,34
|1.172.410.715
|% 6,01
|
|PETKM
|7,80
|346.643.348
|% 2,09
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1296
|14,1400
|% 0,36
|
|Euro
|15,6550
|15,7201
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8488
|18,9433
|% 0,14
|
|Frank
|15,2957
|15,3879
|% 0,32
|
|Riyal
|3,7567
|3,7755
|% 0,33
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,33
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,58
|
|Cumhuriyet
|5.831
|5.919
|15,00
|
|Tam
|5.804
|5.948
|22,01
|
|Yarım
|2.805
|2.877
|10,64
|
|Çeyrek
|1.407
|1.439
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,41
|