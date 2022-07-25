***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
25.07.2022 18:09
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047602
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1007
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05984,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,76
|Açılış
|: 984,33
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|37.415.313
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.182.339
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|337.872.442
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|312.947.958
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.068.730
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.082.099
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|3.972.292
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.308.550
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,80
|498.177.301
|% -5,71
|
|TIRE
|24,60
|73.720.226
|% -5,38
|
|THYAO
|49,64
|3.786.126.760
|% -0,82
|
|SISE
|21,26
|1.757.571.860
|% 1,53
|
|EKGYO
|3,16
|1.669.374.924
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.009.409.785
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,82
|963.378.624
|% 3,21
|
|EKGYO
|3,16
|1.669.374.924
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.095.942
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,82
|963.378.624
|% 3,21
|
|ODAS
|3,79
|659.884.502
|% 4,41
|
|TSKB
|2,42
|361.725.615
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8182
|17,8287
|% 0,57
|
|Euro
|18,1987
|18,2215
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4130
|21,5203
|% 0,90
|
|Frank
|18,4074
|18,5183
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7311
|4,7548
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-10,29
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.620
|6.700
|-62,00
|
|Yarım
|3.226
|3.276
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem