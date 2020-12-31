***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİHRAÇ BELGESİ İÇİN AÇIKLAMA:Fon Kurucusunun Ticaret Unvanı ve AdresiFon yöneticisinin unvanı ve adresiFon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin BilgiYatırım Komitesine İlişkin BilgiKısımlarının güncellenmesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896209BIST