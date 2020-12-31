***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
31.12.2020 19:44
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ İÇİN AÇIKLAMA:
Fon Kurucusunun Ticaret Unvanı ve Adresi
Fon yöneticisinin unvanı ve adresi
Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi
Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi
Kısımlarının güncellenmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896209
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,06
|Açılış
|: 453,52
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4332
|7,4350
|% 0,70
|
|Euro
|9,0668
|9,0900
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,1328
|10,1837
|% 1,08
|
|Frank
|8,3625
|8,4128
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9752
|1,9851
|% 0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,81
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,74
|51,74
|0,11
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
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