***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.03.2021 17:02
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915133
BIST
17:121.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:127,4259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
17:128,9502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
17:12409,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,83
|Açılış
|: 409,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DYOBY
|16,72
|156.481.075
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.442.816
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|272.504.059
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.408.476
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|57.988.515
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.163.472
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,70
|2.455.809.833
|% -1,47
|
|PETKM
|5,89
|1.295.065.697
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,26
|1.129.118.249
|% 2,83
|
|SISE
|7,66
|1.125.349.903
|% 0,52
|
|GARAN
|9,26
|963.527.974
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,44
|783.878.960
|% 0,41
|
|PETKM
|5,89
|1.295.065.697
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|569.896.232
|% 0,90
|
|THYAO
|14,70
|2.455.809.833
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,26
|1.129.118.249
|% 2,83
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4213
|7,4259
|% -0,26
|
|Euro
|8,9447
|8,9502
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,3457
|10,3976
|% -0,13
|
|Frank
|8,0154
|8,0637
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -0,23
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-1,48
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|12,00
|
|Tam
|2.713
|2.783
|12,31
|
|Yarım
|1.311
|1.346
|5,96
|
|Çeyrek
|658
|673
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|1,25
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:24GLYHO
Yüzde 5.06 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 223, 633 adet işlem
-
17:23VAKKO
Yüzde 5.39 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 712, 626 adet işlem
-
17:22VAKKO
Yüzde 5.51 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 670, 862 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, THYAO, TKFEN
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, ARCLK