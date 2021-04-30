***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.04.2021 16:39
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933423
BIST
17:571.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:578,2913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0883
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:579,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0196
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:57473,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,13
|Açılış
|: 473,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:57
|FORMT
|1,32
|14.529.245
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|167.954.910
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.381.734
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.625.004
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,70
|71.809.653
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|107.484.642
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,26
|106.850.280
|% -9,74
|
|KOZAL
|113,60
|1.329.104.535
|% 4,80
|
|EREGL
|19,20
|1.121.777.863
|% -0,31
|
|THYAO
|12,23
|896.295.826
|% 2,09
|
|PETKM
|6,73
|880.116.008
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|748.413.237
|% -0,14
|
|PETKM
|6,73
|880.116.008
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,82
|228.654.888
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|263.235.085
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|748.413.237
|% -0,14
|
|DOHOL
|2,96
|258.138.697
|% 2,42
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2873
|8,2913
|% 1,08
|
|Euro
|9,9751
|9,9834
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4785
|11,5361
|% 0,70
|
|Frank
|9,0760
|9,1307
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2102
|2,2213
|% 1,39
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,11
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,09
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,49
|