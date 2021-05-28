***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
28.05.2021 11:29
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938635
BIST
11:311.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:318,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:3110,4515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0629
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:31520,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,61
|Açılış
|: 520,86
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:29
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.112.769
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,26
|12.189.297
|% 9,01
|
|SRVGY
|87,50
|14.014.097
|% 5,93
|
|ISBIR
|8.271,90
|554.217
|% 5,65
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.119.740
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.081.980
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,92
|493.822.686
|% -1,00
|
|GARAN
|8,00
|479.169.842
|% 0,50
|
|EREGL
|19,14
|348.749.278
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,15
|300.418.080
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,40
|247.402.040
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,15
|300.418.080
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,86
|175.019.568
|% -1,59
|
|GARAN
|8,00
|479.169.842
|% 0,50
|
|THYAO
|12,92
|493.822.686
|% -1,00
|
|VAKBN
|3,53
|119.065.194
|% -0,84
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5687
|8,5704
|% 0,85
|
|Euro
|10,4477
|10,4600
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,1112
|12,1720
|% 0,65
|
|Frank
|9,4943
|9,5515
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2748
|2,2863
|% 0,69
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,46
|
|Altın Gr.
|520
|520
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|69,21
|69,21
|0,01
|