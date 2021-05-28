***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
28.05.2021 11:29
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938636
BIST
11:371.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:378,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0638
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:3710,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0581
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:37521,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,50
|Açılış
|: 521,76
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:35
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.446.252
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,28
|12.965.804
|% 9,11
|
|MERCN
|10,31
|196.716.238
|% 6,40
|
|SRVGY
|87,55
|14.533.046
|% 5,99
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.155.567
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.446.385
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,87
|523.443.433
|% -1,38
|
|GARAN
|7,98
|487.628.239
|% 0,25
|
|EREGL
|19,15
|359.172.090
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,15
|300.771.747
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,10
|255.462.410
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,15
|300.771.747
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,86
|175.577.532
|% -1,59
|
|GARAN
|7,98
|487.628.239
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|523.443.433
|% -1,38
|
|VAKBN
|3,53
|120.551.081
|% -0,84
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5583
|8,5607
|% 0,74
|
|Euro
|10,4343
|10,4456
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1130
|12,1737
|% 0,66
|
|Frank
|9,4981
|9,5553
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2755
|2,2869
|% 0,72
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-4,04
|
|Altın Gr.
|520
|520
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|69,24
|69,24
|0,04
|