***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2021 12:10
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950216
BIST
14:551.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,47
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:558,6388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0193
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:5510,2557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:55500,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,49
|Açılış
|: 500,06
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler14:53
|VBTYZ
|13,72
|45.300.559
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.548.037
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,30
|1.375.445
|% 8,50
|
|ERBOS
|144,40
|125.654.204
|% 7,92
|
|AVHOL
|5,33
|9.971.797
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.419.699
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|14.334.908
|% -9,95
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,75
|867.392.210
|% 2,58
|
|THYAO
|13,53
|491.354.692
|% -0,29
|
|KRDMD
|7,28
|423.214.074
|% 0,83
|
|PETKM
|5,45
|349.454.899
|% 0,18
|
|EREGL
|18,36
|337.055.414
|% 1,72
|
|GARAN
|8,75
|867.392.210
|% 2,58
|
|YKBNK
|2,29
|215.497.491
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,10
|98.742.607
|% 0,00
|
|PETKM
|5,45
|349.454.899
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|423.214.074
|% 0,83
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6359
|8,6389
|% -0,22
|
|Euro
|10,2249
|10,2531
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9346
|11,9944
|% -0,54
|
|Frank
|9,3897
|9,4463
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% -0,16
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,26
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-24,00
|
|Tam
|3.293
|3.375
|-25,85
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|-12,50
|
|Çeyrek
|798
|816
|-6,25
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|-0,79
|