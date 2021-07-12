***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2021 12:10
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950218
BIST
14:131.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:138,6477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:1310,2531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0395
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:13499,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,74
|Açılış
|: 499,81
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:13
|VBTYZ
|13,72
|45.083.152
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.443.435
|% 9,73
|
|ERBOS
|144,00
|117.297.457
|% 7,62
|
|IDGYO
|1,92
|22.307.039
|% 7,26
|
|IDEAS
|49,46
|11.586.522
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|9.839.069
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.280.127
|% -9,96
|
|KGYO
|5,38
|7.727.965
|% -9,58
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,74
|766.121.196
|% 2,46
|
|KRDMD
|7,28
|407.256.981
|% 0,83
|
|THYAO
|13,47
|382.109.101
|% -0,74
|
|PETKM
|5,45
|339.971.661
|% 0,18
|
|EREGL
|18,42
|321.952.589
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,30
|213.441.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,74
|766.121.196
|% 2,46
|
|PEKGY
|1,07
|89.732.432
|% -2,73
|
|PETKM
|5,45
|339.971.661
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|407.256.981
|% 0,83
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6438
|8,6477
|% -0,12
|
|Euro
|10,2371
|10,2531
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9263
|11,9861
|% -0,61
|
|Frank
|9,3852
|9,4417
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2945
|2,3060
|% -0,30
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-7,99
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|-22,33
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-10,80
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-1,27
|