***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2021 12:11
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950220
BIST
15:041.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,23
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
15:048,6404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
15:0410,2465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0461
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
15:04500,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,42
|Açılış
|: 500,13
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler15:01
|VBTYZ
|13,72
|45.319.863
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.549.052
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,23
|1.401.282
|% 7,58
|
|ERBOS
|143,90
|126.547.717
|% 7,55
|
|AVHOL
|5,33
|9.974.840
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.453.990
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|15.498.388
|% -9,95
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,73
|877.641.030
|% 2,34
|
|THYAO
|13,49
|515.751.298
|% -0,59
|
|KRDMD
|7,28
|424.667.081
|% 0,83
|
|PETKM
|5,45
|353.502.055
|% 0,18
|
|EREGL
|18,32
|341.682.384
|% 1,50
|
|GARAN
|8,73
|877.641.030
|% 2,34
|
|PEKGY
|1,09
|102.027.060
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,29
|215.629.023
|% 0,44
|
|PETKM
|5,45
|353.502.055
|% 0,18
|
|EKGYO
|1,83
|107.462.152
|% -1,08
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6371
|8,6404
|% -0,20
|
|Euro
|10,2341
|10,2465
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9293
|11,9891
|% -0,58
|
|Frank
|9,3900
|9,4466
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2973
|2,3088
|% -0,18
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,30
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-24,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-22,33
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-10,80
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,39
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|-0,96
|