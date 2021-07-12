***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2021 12:10
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950219
BIST
14:581.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,18
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:588,6384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:5810,2690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0236
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:58500,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,36
|Açılış
|: 500,19
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler14:58
|VBTYZ
|13,72
|45.316.021
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.549.052
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,26
|1.387.904
|% 7,97
|
|ERBOS
|144,00
|126.347.831
|% 7,62
|
|AVHOL
|5,33
|9.973.129
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.447.761
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|14.495.891
|% -9,95
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,73
|873.597.974
|% 2,34
|
|THYAO
|13,50
|513.465.394
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,28
|424.532.088
|% 0,83
|
|PETKM
|5,44
|350.682.705
|% 0,00
|
|EREGL
|18,33
|340.717.709
|% 1,55
|
|GARAN
|8,73
|873.597.974
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,29
|215.628.755
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,10
|101.985.758
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|350.682.705
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|424.532.088
|% 0,83
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6384
|% -0,23
|
|Euro
|10,2393
|10,2690
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9280
|11,9878
|% -0,59
|
|Frank
|9,3876
|9,4442
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2972
|2,3088
|% -0,18
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,41
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-24,00
|
|Tam
|3.294
|3.376
|-25,26
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|-12,22
|
|Çeyrek
|799
|816
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,89
|