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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

21.04.2022 17:39
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022737


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SMART 6,27 23.466.692 % 10,00  
IHAAS 19,25 12.718.624 % 10,00  
DAGHL 23,32 9.377.420 % 10,00  
NETAS 19,48 108.065.793 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7058 14,7155 % 0,30  
Euro 15,9587 15,9842 % 0,33  
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Frank 15,3647 15,4572 % -0,27  
Riyal 3,9095 3,9291 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.940 -18,34  
Altın Gr. 918 918 -5,67  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,46 24,49 -0,73  
Gümüş Gr. 11,58 11,59 -0,30  
B. Petrol 109 109 1,76  
Seans Raporu 18:05
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