***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.01.2023 16:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı ihraç belgesi tarafınıza sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099450
BIST
17:504.950
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -221,45
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
17:5018,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:5020,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:501.132,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.132,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|SDTTR
|51,50
|4.438.888
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.546.156
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.489.673
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|24.154.410
|% 9,99
|
|MAKIM
|23,80
|184.185.884
|% 9,98
|
|GOZDE
|23,40
|531.031.713
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|158.906.329
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|206.786.008
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.203.562
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|EREGL
|37,88
|6.981.771.656
|% -4,87
|
|THYAO
|131,30
|6.941.210.047
|% -5,13
|
|ASELS
|57,50
|6.733.668.221
|% -2,71
|
|KRDMD
|18,02
|5.127.312.112
|% -4,10
|
|KOZAL
|563,00
|4.237.188.634
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,43
|4.065.772.849
|% -3,44
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,02
|5.127.312.112
|% -4,10
|
|SKBNK
|2,72
|546.333.552
|% -4,23
|
|AKBNK
|17,03
|3.155.165.971
|% -4,38
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7698
|18,7767
|% 0,03
|
|Euro
|20,1567
|20,1649
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,7398
|22,8539
|% -0,21
|
|Frank
|20,2676
|20,3897
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,09
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|6,24
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,16
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.663
|7.729
|21,00
|
|Yarım
|3.723
|3.781
|10,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.891
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|