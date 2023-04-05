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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

05.04.2023 18:10
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132160


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ALFAS 312,40 728.516.344 % 10,00  
AKFYE 16,63 2.298.984.935 % 9,99  
NATEN 148,80 203.008.620 % 9,98  
SEKUR 17,20 18.717.794 % 9,97  
EUREN 11,36 494.093.918 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2472 19,2523 % 0,20  
Euro 21,1119 21,1594 % 0,48  
Sterlin 23,9203 24,0402 % -0,14  
Frank 21,1921 21,3198 % 0,31  
Riyal 5,1153 5,1409 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.019 2.019 -1,26  
Altın Gr. 1.248 1.249 -0,24  
Cumhuriyet 8.467 8.595 108,00  
Tam 8.482 8.559 -23,00  
Yarım 4.143 4.188 -11,00  
Çeyrek 2.071 2.094 -6,00  
Gümüş.Ons 24,87 24,91 -0,11  
Gümüş Gr. 15,39 15,40 -0,06  
B. Petrol 84,78 84,78 -0,16  
Seans Raporu 18:05
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