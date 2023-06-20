***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.06.2023 14:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160346
BIST
'
16:405.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -36,53
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:4023,5656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0092
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:4025,7274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0256
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:401.464,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.464,47
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DAGHL
|11,99
|14.561.845
|% 10,00
|
|PRKME
|19,14
|198.530.536
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|108.292.564
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|22.268.101
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|40.842.246
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|325.164.256
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|39.198.717
|% -9,99
|
|SRVGY
|204,60
|117.401.471
|% -9,95
|
|BMSTL
|60,30
|156.618.552
|% -9,93
|
|CANTE
|25,06
|301.699.447
|% -8,54
|
|THYAO
|171,70
|5.139.979.228
|% -1,32
|
|YKBNK
|12,45
|3.815.903.360
|% 2,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.136.332.501
|% 2,16
|
|PASEU
|33,56
|2.717.968.108
|% -8,26
|
|SASA
|53,30
|2.114.017.731
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,45
|3.815.903.360
|% 2,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.136.332.501
|% 2,16
|
|ISCTR
|13,16
|2.075.963.193
|% 2,17
|
|SKBNK
|2,49
|315.322.056
|% 2,89
|
|EKGYO
|6,65
|728.817.002
|% -1,92
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5577
|23,5639
|% -0,05
|
|Euro
|25,7227
|25,7333
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9368
|30,0869
|% -0,56
|
|Frank
|26,1465
|26,3040
|% -0,41
|
|Riyal
|6,2651
|6,2965
|% -0,18
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-12,55
|
|Altın Gr.
|1.470
|1.470
|-10,37
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.618
|9.863
|-62,90
|
|Yarım
|4.712
|4.790
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.356
|2.395
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|17,70
|17,72
|-0,49
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,17
|