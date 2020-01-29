***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/01/2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.1037 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon"giriş bölümü, kısaltmalar bölümü ile VI., 6.2., 6.4., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.6., 9.8., 12.1. maddeleri değiştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815070BIST