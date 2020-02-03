***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2020 16:57
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/01/2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.1037 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon" izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü ile VI., 6.2., 6.4., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.6., 9.8., ve 12.1., maddeleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816736
BIST
17:44119.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,36
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:445,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:446,6141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0243
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6114
17:44303,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,60
|Açılış
|: 303,78
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.780.179
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.615.237
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.888.074
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,85
|1.573.729.123
|% 1,24
|
|SISE
|5,60
|1.085.535.712
|% 0,72
|
|ODAS
|2,19
|589.136.874
|% 3,30
|
|TRKCM
|4,10
|522.330.949
|% 1,74
|
|PETKM
|4,08
|515.503.876
|% 1,24
|
|ODAS
|2,19
|589.136.874
|% 3,30
|
|SISE
|5,60
|1.085.535.712
|% 0,72
|
|TSPOR
|3,07
|421.644.384
|% 12,87
|
|PETKM
|4,08
|515.503.876
|% 1,24
|
|ALBRK
|1,69
|209.226.218
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7737
|7,8127
|% -1,34
|
|Frank
|6,1752
|6,2124
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|-8,34
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,85
|