***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2020 16:57
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Oyak Portföy Yönetimi
A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen
Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz)
Fon'un izahnamesinin 5.2., 6.7. ve 7.1.1. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/12/2019 tarih ve 12233903- 305.04-E.15863 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816739
BIST
17:30118.927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -212,75
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:305,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:306,6161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0223
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6148
17:30303,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,56
|Açılış
|: 303,82
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.521.470
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.603.882
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|17.794.820
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,85
|1.491.422.616
|% 1,24
|
|SISE
|5,62
|1.045.994.121
|% 1,08
|
|ODAS
|2,19
|581.126.129
|% 3,30
|
|TRKCM
|4,16
|495.313.976
|% 3,23
|
|PETKM
|4,09
|489.305.306
|% 1,49
|
|ODAS
|2,19
|581.126.129
|% 3,30
|
|SISE
|5,62
|1.045.994.121
|% 1,08
|
|TSPOR
|3,08
|410.344.155
|% 13,24
|
|PETKM
|4,09
|489.305.306
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,70
|202.076.776
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7759
|7,8148
|% -1,32
|
|Frank
|6,1784
|6,2156
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|-7,15
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,06
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|B. Petrol
|55,86
|55,86
|-0,76
|
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