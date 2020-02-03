***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOyak Portföy YönetimiA.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilenOyak Portföy İkinci Serbest (Döviz)Fon'un izahnamesinin 5.2., 6.7. ve 7.1.1. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/12/2019 tarih ve 12233903- 305.04-E.15863 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816739BIST