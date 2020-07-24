***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARImaddesindeFon katılma paylarının satış başlangıç tarihi 19.06.2020 'dir olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861657BIST