***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/09/2020 tarih ve E-12233903- 305.04-9283 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Dördüncü Serbest Fon"giriş bölümü, kısaltmalar bölümü ile 6.2., 6.4., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.5., 9.7., ile 12.1. maddeleri değiştirilmiş ve 9.11 maddesi izahnameye eklenmiştir.Değişiklikler 02.11.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875183BIST