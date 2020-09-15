***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.09.2020 18:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/09/2020 tarih ve E-12233903- 305.04-9283 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Dördüncü Serbest Fon"giriş bölümü, kısaltmalar bölümü ile 6.2., 6.4., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.5., 9.7., ile 12.1. maddeleri değiştirilmiş ve 9.11 maddesi izahnameye eklenmiştir.
Değişiklikler 02.11.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875183
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
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|Önceki Kapanış
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1.119
En Düşük
1.097
18:057,4958
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,5080
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|Önceki Kapanış
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7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8840
En Yüksek
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474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4891
|7,4958
|% 0,15
|
|Euro
|8,8742
|8,8840
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,6167
|9,6650
|% 0,35
|
|Frank
|8,2161
|8,2656
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,04
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
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|B. Petrol
|40,32
|40,32
|0,71
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