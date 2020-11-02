***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/09/2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.9283 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Dördüncü Serbest Fon" izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü ile 6.2., 6.4., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.5., 9.7., ve 12.1., maddeleri değiştirilmiş, 9,11 maddesi izahnameye eklenmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885356BIST