***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.11.2020 12:20
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/09/2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.9283 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Dördüncü Serbest Fon" izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü ile 6.2., 6.4., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.5., 9.7., ve 12.1., maddeleri değiştirilmiş, 9,11 maddesi izahnameye eklenmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885356
BIST
13:021.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 26,47
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:028,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0375
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:029,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0949
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:02509,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,82
|Açılış
|: 509,11
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:02
|KARTN
|1.994,00
|8.767.618
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.159.733.301
|% 1,96
|
|ASELS
|17,84
|807.777.210
|% 6,51
|
|GARAN
|6,71
|589.486.488
|% 1,67
|
|SISE
|6,28
|586.704.157
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,27
|565.345.507
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|2.159.733.301
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|565.345.507
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|235.585.663
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|199.267.949
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,20
|207.301.465
|% 2,33
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3796
|8,3831
|% 0,45
|
|Euro
|9,7579
|9,7659
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,8042
|10,8584
|% 0,28
|
|Frank
|9,1127
|9,1676
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2313
|2,2425
|% 0,57
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,97
|
|Altın Gr.
|509
|509
|5,19
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.358
|3.443
|27,33
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|13,22
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|37,17
|37,17
|-0,77
|