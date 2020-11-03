***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 16:45
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885809
BIST
16:381.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:388,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0958
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:389,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1713
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:38523,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,91
|Açılış
|: 523,29
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,35
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.368.211
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.439.151
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|PETKM
|4,21
|1.042.844.466
|% 2,68
|
|SISE
|6,35
|1.042.168.013
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,21
|1.030.747.527
|% -5,87
|
|TSKB
|2,33
|888.906.982
|% -8,63
|
|GARAN
|6,64
|793.154.328
|% 0,45
|
|TSKB
|2,33
|888.906.982
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,21
|1.030.747.527
|% -5,87
|
|PETKM
|4,21
|1.042.844.466
|% 2,68
|
|DOHOL
|2,42
|472.616.870
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,72
|312.229.208
|% -1,15
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5313
|8,5359
|% 1,14
|
|Euro
|9,9847
|9,9946
|% 1,74
|
|Sterlin
|11,0609
|11,1164
|% 1,77
|
|Frank
|9,2918
|9,3477
|% 1,63
|
|Riyal
|2,2673
|2,2787
|% 1,05
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,68
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|62,00
|
|Tam
|3.443
|3.529
|61,87
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|29,93
|
|Çeyrek
|835
|854
|14,96
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
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16:51KSTUR
Yüzde 9.16 oranında artışla 129.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 435 adet işlem
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16:50XU100
Endeks 1, 134 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 15, 726.00 milyon TL de
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16:48VKFYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 665, 078 adet işlem
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16:46CEOEM
Yüzde 5.50 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 889, 566 adet işlem
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 8 artarak (% 0.08 ) 1, 021