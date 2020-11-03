***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 16:45
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885810
BIST
16:391.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:398,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0959
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:399,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1725
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:39523,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,68
|Açılış
|: 523,06
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.367.099
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.422.810
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,35
|1.041.887.718
|% -0,16
|
|PETKM
|4,22
|1.041.865.786
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,22
|1.030.067.682
|% -5,57
|
|TSKB
|2,32
|886.146.427
|% -9,02
|
|GARAN
|6,65
|792.287.940
|% 0,61
|
|TSKB
|2,32
|886.146.427
|% -9,02
|
|PETKM
|4,22
|1.041.865.786
|% 2,93
|
|ODAS
|3,24
|587.565.984
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,71
|312.038.429
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,23
|397.238.256
|% 1,83
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5306
|8,5331
|% 1,10
|
|Euro
|9,9859
|9,9911
|% 1,71
|
|Sterlin
|11,0647
|11,1201
|% 1,80
|
|Frank
|9,2924
|9,3484
|% 1,64
|
|Riyal
|2,2677
|2,2791
|% 1,06
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,53
|
|Altın Gr.
|521
|521
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.507
|57,00
|
|Tam
|3.444
|3.530
|62,69
|
|Yarım
|1.665
|1.707
|30,32
|
|Çeyrek
|835
|854
|15,16
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|0,89
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:48VKFYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 665, 078 adet işlem
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16:46CEOEM
Yüzde 5.50 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 889, 566 adet işlem
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 8 artarak (% 0.08 ) 1, 021
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16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, VANGD, EUHOL, MEGAP, EUYO, ETYAT, KONTR, ATSYH, EUKYO, BALAT
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16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, IZMDC, SERVE, ISGSY, PRZMA, YAPRK, UZERB, BURVA, ARTI, ALMAD