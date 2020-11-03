***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 16:45
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885812
BIST
16:391.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:398,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0959
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:399,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1725
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:39523,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,68
|Açılış
|: 523,06
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|242.821.240
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.469.028
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,35
|1.046.824.973
|% -0,16
|
|PETKM
|4,22
|1.042.932.378
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,20
|1.040.053.620
|% -6,16
|
|TSKB
|2,33
|889.616.688
|% -8,63
|
|GARAN
|6,65
|795.572.071
|% 0,61
|
|TSKB
|2,33
|889.616.688
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,20
|1.040.053.620
|% -6,16
|
|PETKM
|4,22
|1.042.932.378
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,42
|473.747.227
|% -0,82
|
|ODAS
|3,25
|590.535.533
|% 1,88
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5313
|8,5359
|% 1,14
|
|Euro
|9,9847
|9,9946
|% 1,74
|
|Sterlin
|11,0598
|11,1153
|% 1,76
|
|Frank
|9,2897
|9,3457
|% 1,61
|
|Riyal
|2,2675
|2,2788
|% 1,05
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|12,29
|
|Altın Gr.
|522
|522
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|62,00
|
|Tam
|3.445
|3.530
|63,02
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|30,48
|
|Çeyrek
|835
|854
|15,24
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,11
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|1,02
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:48VKFYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 665, 078 adet işlem
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16:46CEOEM
Yüzde 5.50 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 889, 566 adet işlem
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 8 artarak (% 0.08 ) 1, 021
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16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, VANGD, EUHOL, MEGAP, EUYO, ETYAT, KONTR, ATSYH, EUKYO, BALAT
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, IZMDC, SERVE, ISGSY, PRZMA, YAPRK, UZERB, BURVA, ARTI, ALMAD