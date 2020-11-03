***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 16:45
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885818
BIST
16:551.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
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1.145
En Düşük
1.123
16:558,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0970
|Açılış
|: 8,5550
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|Önceki Kapanış
|: 8,4460
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8,5402
En Düşük
8,4096
16:5510,0007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1774
|Açılış
|: 9,9950
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0007
En Düşük
9,7754
16:55523,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 8,95
|Açılış
|: 523,33
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|Önceki Kapanış
|: 514,38
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523,37
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:55
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|246.407.337
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.581.937
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
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|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
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|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
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|SISE
|6,36
|1.052.527.015
|% 0,00
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|GARAN
|6,65
|798.640.260
|% 0,61
|
|TSKB
|2,30
|906.184.942
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.120.904.665
|% -4,40
|
|PETKM
|4,22
|1.064.905.271
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,42
|473.929.968
|% -0,82
|
|ODAS
|3,24
|594.938.000
|% 1,57
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5353
|8,5371
|% 1,15
|
|Euro
|9,9957
|10,0007
|% 1,81
|
|Sterlin
|11,0626
|11,1181
|% 1,78
|
|Frank
|9,2871
|9,3430
|% 1,58
|
|Riyal
|2,2685
|2,2799
|% 1,10
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,99
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,43
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.451
|3.537
|70,00
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|33,86
|
|Çeyrek
|837
|855
|16,92
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|1,23
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