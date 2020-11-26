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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

26.11.2020 15:38



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

              
            Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11927 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Değişken Fon" izahnamesinin 3.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            Değişiklik 01/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 
     İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:
     Fon'un piyasa riskinin ölçümüne ilişkin olarak yürütülen gözden geçirme çalışmalarında elde edilen sonuçlar çerçevesinde mevcut durumda riske maruz değerin ölçümünde kullanılan "parametrik yöntem" yerine "tarihsel yöntem"in kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890134


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