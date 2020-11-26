***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.11.2020 15:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11927 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Değişken Fon" izahnamesinin 3.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik 01/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:
Fon'un piyasa riskinin ölçümüne ilişkin olarak yürütülen gözden geçirme çalışmalarında elde edilen sonuçlar çerçevesinde mevcut durumda riske maruz değerin ölçümünde kullanılan "parametrik yöntem" yerine "tarihsel yöntem"in kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890134
BIST
16:541.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 13,80
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.340
En Düşük
1.326
16:547,8846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0676
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
16:549,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0906
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
16:54459,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,07
|Açılış
|: 459,90
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler16:54
|YESIL
|70,40
|20.834.631
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|63.710.215
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.546.621
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.428.140
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,25
|2.775.499.152
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,18
|1.768.796.287
|% -0,38
|
|THYAO
|12,19
|1.745.686.183
|% 1,67
|
|YKBNK
|3,07
|1.316.717.418
|% 1,99
|
|GUBRF
|51,55
|779.482.411
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,07
|1.316.717.418
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,18
|1.768.796.287
|% -0,38
|
|GARAN
|9,25
|2.775.499.152
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,10
|605.071.710
|% 2,44
|
|TSKB
|2,69
|555.916.912
|% -0,74
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8791
|7,8846
|% -0,85
|
|Euro
|9,3823
|9,3910
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,4859
|10,5385
|% -1,25
|
|Frank
|8,6499
|8,7020
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0963
|2,1068
|% -0,85
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,12
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-37,33
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-18,05
|
|Çeyrek
|738
|755
|-9,03
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-0,55
|
Seans Raporu
16:54
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17:04KLMSN
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