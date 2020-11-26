***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11927 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Değişken Fon" izahnamesinin 3.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Değişiklik 01/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:Fon'un piyasa riskinin ölçümüne ilişkin olarak yürütülen gözden geçirme çalışmalarında elde edilen sonuçlar çerçevesinde mevcut durumda riske maruz değerin ölçümünde kullanılan "parametrik yöntem" yerine "tarihsel yöntem"in kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890134BIST