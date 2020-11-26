***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.11.2020 15:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11927 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" izahnamesinin 3.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik 01/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:
Fon'un piyasa riskinin ölçümüne ilişkin olarak yürütülen gözden geçirme çalışmalarında elde edilen sonuçlar çerçevesinde mevcut durumda riske maruz değerin ölçümünde kullanılan "parametrik yöntem" yerine "tarihsel yöntem"in kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890135
BIST
16:551.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.340
En Düşük
1.326
16:557,8854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0668
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
16:559,3920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0896
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
16:55459,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,04
|Açılış
|: 459,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler16:55
|LOGO
|108,90
|63.710.215
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|50.430.804
|% 9,99
|
|GUBRF
|51,55
|779.521.486
|% 9,91
|
|MARTI
|2,49
|186.373.049
|% 9,69
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|RAYSG
|25,00
|3.941.604
|% -7,75
|
|ISKUR
|330.000,00
|330.000
|% -5,71
|
|GARAN
|9,25
|2.794.802.461
|% 1,98
|
|THYAO
|12,16
|1.780.774.825
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,18
|1.771.099.170
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.328.372.526
|% 1,99
|
|GUBRF
|51,55
|779.521.486
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,07
|1.328.372.526
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,18
|1.771.099.170
|% -0,38
|
|GARAN
|9,25
|2.794.802.461
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,10
|608.733.669
|% 2,44
|
|TSKB
|2,68
|557.870.679
|% -1,11
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8792
|7,8854
|% -0,84
|
|Euro
|9,3833
|9,3920
|% -0,94
|
|Sterlin
|10,4839
|10,5365
|% -1,27
|
|Frank
|8,6462
|8,6983
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0957
|2,1063
|% -0,88
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|6,71
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.105
|-36,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|738
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|-0,63
|