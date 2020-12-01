***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.12.2020 17:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/11/2020 tarih ve 12233903 – 305.04-11927 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" izahnamesinin 3.2. maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890808
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1267
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05455,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 8,83
|Açılış
|: 455,85
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8554
|7,8593
|% 0,43
|
|Euro
|9,4575
|9,4625
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,4471
|10,4995
|% 0,45
|
|Frank
|8,6466
|8,6987
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|33,70
|
|Altın Gr.
|456
|456
|8,97
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,25
|
|B. Petrol
|47,05
|47,05
|-0,83
|