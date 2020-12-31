***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1.2.2. İletişim Bilgileri1.3. Kurucu Yöneticileri6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896224BIST