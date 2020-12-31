***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2020 19:47
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1.2.2. İletişim Bilgileri
1.3. Kurucu Yöneticileri
6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri
7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896236
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0543
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,06
|Açılış
|: 453,52
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4311
|7,4332
|% 0,68
|
|Euro
|9,0709
|9,0847
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1340
|10,1849
|% 1,10
|
|Frank
|8,3647
|8,4151
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9755
|1,9855
|% 0,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,37
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,77
|51,77
|0,14
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
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