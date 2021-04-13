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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

13.04.2021 10:53



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

       OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
            Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/04/2021 tarih ve E-12233903- 305.04-4713 sayılı izin doğrultusunda "OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON izahnamesinin"giriş bölümü, kısaltmalar bölümü, VI. Katılma paylarının alım satım esasları bölümü ile 6.2., 6.4., 6.5., 6.7., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.5., 9.7., 9.8., ve 12.1. maddeleri değiştirilmiş ve 9.11 maddesi izahnameye eklenmiştir.
            Değişiklikler 03.05.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927183


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