***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesinin I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER başlığı altında bulunan,- 1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler- 1.3. Kurucu Yöneticilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966620BIST