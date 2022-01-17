***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/01/2022 tarih ve E-12233903-010.08-15545 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de Para Piyasası Fonları ile İlgili Yapılan Değişiklik Hk. Konulu yazısı kapsamında Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.4. maddesi değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994708BIST