***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.02.2022 10:17
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesinin güncellenmesi.(Güncel açıklama)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003385
BIST
14:452.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,99
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:4513,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1532
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:4515,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2063
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6851
En Düşük
15,4300
14:45841,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,48
|Açılış
|: 841,73
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:42
|HUNER
|2,20
|3.437.423
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.073.791
|% 9,94
|
|TCELL
|21,14
|511.073.248
|% 9,31
|
|POLTK
|592,00
|81.798.673
|% 7,91
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PKENT
|467,30
|776.653
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|48.002.386
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,94
|2.622.269.675
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,71
|1.014.446.513
|% -0,17
|
|EREGL
|28,58
|887.456.149
|% -0,97
|
|YKBNK
|4,01
|860.179.819
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|734.446.982
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,01
|860.179.819
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|734.446.982
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,26
|290.859.346
|% -1,74
|
|ODAS
|1,36
|148.710.517
|% 0,00
|
|THYAO
|28,94
|2.622.269.675
|% -1,70
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8035
|13,8117
|% 1,09
|
|Euro
|15,6648
|15,6760
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,6784
|18,7721
|% 0,80
|
|Frank
|14,9652
|15,0553
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6698
|3,6882
|% 1,08
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-8,63
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.596
|5.681
|65,00
|
|Tam
|5.568
|5.707
|65,77
|
|Yarım
|2.691
|2.761
|31,81
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|15,91
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,13
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|2,35
|