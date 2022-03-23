***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.03.2022 18:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesinin güncellenmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012468
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,71
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
18:0514,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0335
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8590
En Düşük
14,7784
18:0516,3477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0114
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
18:05922,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,01
|Açılış
|: 922,12
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|16,94
|38.059.669
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.290.056
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.311.455
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.690.713
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.724.991
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.534.576
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,31
|1.285.690.818
|% -9,07
|
|AYCES
|66,80
|8.733.139
|% -7,80
|
|MAALT
|266,50
|77.996.578
|% -7,43
|
|SERVE
|13,70
|1.364.682
|% -7,12
|
|GARAN
|12,16
|3.861.175.380
|% 1,93
|
|THYAO
|28,22
|2.318.591.331
|% -1,05
|
|KRDMD
|15,34
|1.812.441.738
|% 0,52
|
|EREGL
|33,54
|1.440.531.020
|% -0,77
|
|HEKTS
|17,93
|1.367.316.035
|% 3,46
|
|DOHOL
|3,31
|1.285.690.818
|% -9,07
|
|GARAN
|12,16
|3.861.175.380
|% 1,93
|
|YKBNK
|4,04
|800.073.270
|% -1,46
|
|ODAS
|1,62
|312.112.288
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,34
|408.257.850
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8500
|14,8558
|% 0,23
|
|Euro
|16,3288
|16,3477
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,5437
|19,6417
|% -0,32
|
|Frank
|15,8451
|15,9406
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9465
|3,9663
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,38
|
|Altın Gr.
|923
|923
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,12
|
|B. Petrol
|122
|122
|6,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
-
17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem