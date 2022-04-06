***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.04.2022 14:49
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesinin güncellenmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016448
BIST
14:382.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,41
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:3814,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0301
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:3816,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0396
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:38910,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 910,58
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KONKA
|15,09
|140.734.783
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.722.528
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.350.174
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.555.736
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.528.681
|% 9,95
|
|BOBET
|4,75
|67.534.238
|% -6,86
|
|CEOEM
|11,21
|37.476.486
|% -5,64
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,73
|175.771.380
|% -4,93
|
|GZNMI
|44,44
|14.171.063
|% -4,22
|
|THYAO
|34,84
|2.372.612.880
|% 0,99
|
|PETKM
|10,02
|1.710.696.011
|% 2,77
|
|ASELS
|25,74
|1.459.787.392
|% -1,08
|
|GARAN
|12,46
|1.183.341.908
|% -0,24
|
|TUPRS
|242,40
|1.095.767.942
|% 0,58
|
|ODAS
|2,01
|761.365.636
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,58
|616.002.253
|% -0,39
|
|PETKM
|10,02
|1.710.696.011
|% 2,77
|
|YKBNK
|4,19
|593.446.124
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,72
|829.807.207
|% 0,52
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7379
|14,7440
|% 0,21
|
|Euro
|16,0869
|16,0982
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2171
|19,3135
|% 0,11
|
|Frank
|15,7251
|15,8198
|% -0,37
|
|Riyal
|3,9168
|3,9365
|% 0,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-2,45
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|6.035
|6.126
|-55,00
|
|Tam
|6.009
|6.159
|-54,54
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-26,38
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-13,19
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,31
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51XU100
Endeks 2, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 26, 582.00 milyon TL de
-
14:50IDEAS
Yüzde 7.78 oranında artışla 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 329, 333 adet işlem
-
14:49BJKAS
Yüzde 4.66 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 145, 149 adet işlem
-
14:48CEMAS
Yüzde 4.20 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 904, 573 adet işlem
-
14:47IDEAS
Yüzde 8.38 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 138 adet işlem