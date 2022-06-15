***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu 10/06/2022 tarih ve E-12233903-305.04-22572 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun unvanının OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.Değişiklik 29/06/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037390BIST