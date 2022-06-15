***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.06.2022 11:40
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu 10/06/2022 tarih ve E-12233903-305.04-22572 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun unvanının OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.
Değişiklik 29/06/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037390
BIST
13:092.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,47
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:0917,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0220
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:0918,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:091.013,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.013,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:09
|TETMT
|243,40
|8.899.234
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.004
|% 9,93
|
|RTALB
|16,05
|80.056.163
|% 8,52
|
|YGGYO
|20,08
|3.010.030
|% 8,42
|
|RAYSG
|12,65
|5.346.293
|% 7,48
|
|TSGYO
|4,45
|3.381.057
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.483.954
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|288.500
|% -7,69
|
|ISGYO
|11,89
|169.106.481
|% -7,61
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|THYAO
|46,78
|1.365.426.053
|% -0,17
|
|EREGL
|30,30
|905.449.962
|% -0,39
|
|SISE
|22,00
|803.832.408
|% 0,27
|
|SASA
|44,48
|736.675.064
|% -0,18
|
|KRDMD
|13,17
|425.042.993
|% 1,07
|
|MARTI
|1,50
|284.654.596
|% 7,14
|
|TSKB
|2,17
|201.992.517
|% -1,36
|
|ISCTR
|4,68
|336.960.395
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|303.598.213
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|210.976.224
|% 0,25
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2820
|17,2918
|% 0,16
|
|Euro
|18,1120
|18,1251
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,8290
|20,9335
|% 0,83
|
|Frank
|17,2594
|17,3634
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5926
|4,6156
|% 0,07
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,96
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.732
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,32
|