***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.06.2022 11:40
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu 10/06/2022 tarih ve E-12233903-305.04-22573 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu'nun unvanının OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.
Değişiklik 29/06/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037391
BIST
13:092.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,47
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:0917,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0272
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:0918,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1160
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:091.013,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.013,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:07
|TETMT
|243,40
|8.899.234
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.004
|% 9,93
|
|RTALB
|16,05
|79.963.912
|% 8,52
|
|YGGYO
|20,06
|3.010.030
|% 8,32
|
|RAYSG
|12,66
|5.346.293
|% 7,56
|
|TSGYO
|4,45
|3.380.959
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.477.203
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|288.500
|% -7,69
|
|ISGYO
|11,93
|164.205.850
|% -7,30
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|THYAO
|46,76
|1.343.593.153
|% -0,21
|
|EREGL
|30,28
|893.661.632
|% -0,46
|
|SISE
|21,96
|801.601.822
|% 0,09
|
|SASA
|44,48
|728.552.115
|% -0,18
|
|ASELS
|23,34
|417.260.040
|% 0,26
|
|MARTI
|1,50
|284.608.505
|% 7,14
|
|TSKB
|2,17
|201.903.640
|% -1,36
|
|ISCTR
|4,67
|335.077.851
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,58
|300.801.917
|% -0,87
|
|DOHOL
|4,03
|210.919.525
|% 0,00
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2802
|17,2881
|% 0,14
|
|Euro
|18,1152
|18,1300
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,8253
|20,9298
|% 0,81
|
|Frank
|17,2607
|17,3647
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5920
|4,6151
|% 0,06
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,66
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,83
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.731
|6.831
|43,00
|
|Yarım
|3.304
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,33
|