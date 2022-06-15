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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

15.06.2022 11:40
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu 10/06/2022 tarih ve E-12233903-305.04-22573 sayılı izin yazısı kapsamında OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu'nun unvanının OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.
    
Değişiklik 29/06/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037391


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