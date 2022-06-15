***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu 09/06/2022 tarih ve E-12233903-305.04-22560 sayılı izin yazısı kapsamında Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun unvanının OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.Değişiklik 29/06/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037392BIST