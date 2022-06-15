***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu 09/06/2022 tarih ve E-12233903-305.04-22554 sayılı izin yazısı kapsamında Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun unvanının Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişikliklere ilişkin duyurudur.Değişiklik 29/06/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037393BIST